Pd: Bonaccini, congresso sia occasione per chiarire identità partito

18 ottobre 2021

- Mi auguro che il congresso “sia l’occasione per chiarire quale sia l’identità del Pd”. Lo ha dichiarato il presidente dell'Emilia-Romagna e candidato segretario del Partito democratico, Stefano Bonaccini, ospite a “L’aria che tira” su La7. Bonaccini ha sottolineato come non si senta parte di nessuna corrente: “Il Pd ha bisogno di un rimescolamento straordinario. Parla troppo di nomi e cognomi”. (Rin)