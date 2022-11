Russia-Cuba: presidente Diaz-Canel, rapporti con Mosca sono "ottimi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra la Russia e Cuba sono ottimi. E' quanto dichiarato dal presidente cubano, Miguel Diaz-Canel, a Mosca in visita ufficiale. "Penso che abbiamo un ottimo rapporto sia da un punto di vista bilaterale che politico", ha affermato il presidente in un'intervista al canale "Russia Today". Diaz-Canel ha osservato che le parti stanno compiendo sforzi per approfondire i legami commerciali ed economici tra i Paesi, sottolineando il vantaggio reciproco della collaborazione bilaterale. "Sia Cuba che la Russia sono ora in una posizione difficile. Entrambi i Paesi sono sotto sanzioni, sotto pressione internazionale", ha aggiunto il capo dello Stato cubano. (Rum)