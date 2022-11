Milano: da domani arriva al Pac la mostra "Japan. Body perform live"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 22 novembre al 12 febbraio 2023, gli spazi del Pac Padiglione d'arte contemporanea di Milano ospitano la mostra collettiva "Japan. Body_Perform_Live". Spaziando dalla pittura al disegno, dalla scultura alla fotografia, dal video ai tessuti, fino all'installazione site-specific e alla video-installazione, la mostra presenta diverse forme d'espressione d'arte contemporanea realizzate o attuate da 17 diversi artisti giapponesi dopo il 2000. Promossa dal Comune di Milano – Cultura e prodotta dal Pac insieme a Silvana Editoriale, la mostra è curata da Shihoko Iida e Diego Sileo e realizzata grazie a Tod's, sponsor dell'attività annuale del Pac, con il supporto di Vulcano. Grazie alla partnership con Alcantara e alla sponsorizzazione tecnica di Etihad Airways, diversi artisti sono arrivati a Milano dal Giappone per produrre nuove opere e performance site-specific per la mostra. "Questo nuovo progetto del Pac prosegue l'importante lavoro di indagine critica sulle urgenze e le complessità del mondo che ci circonda, con uno sguardo necessariamente globale — ha dichiarato l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi —. I diciassette artisti in mostra affrontano i temi al centro del discorso contemporaneo, che mette in discussione il corpo, le relazioni, il genere e l'identità, confermando il ruolo del PAC come luogo di incontro del dialogo tra artista e pubblico al di là di qualunque confine, fisico e culturale". In linea con la mission del Pac, che mira a decostruire i pregiudizi e a promuovere nuove visioni attraverso l'arte contemporanea, la mostra mette in luce la situazione politico-sociale del Giappone di oggi attraverso i lavori di diciassette artisti: nove donne, sette uomini e un collettivo - alcuni per la prima volta a Milano - nati tra il 1924 e il 1987. (segue) (Com)