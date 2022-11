Milano: da domani arriva al Pac la mostra "Japan. Body perform live" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, il parterre che si affaccia sul parco accoglie le installazioni site-specific di due artisti: Kishio Suga, uno degli artisti "Mono-ha", e Yuko Mohri, artista di fama internazionale degli anni 2000. La balconata al primo piano ospita una lunga installazione di carta, dal titolo "here (qui), you (tu), hear (senti)", di Ami Yamasaki, "artista della voce" che terrà una performance vocale in occasione dell'inaugurazione. A tal proposito, in programma anche due performance live: oltre a quella di Ami Yamasaki il 21 novembre, durante l'inaugurazione, a gennaio ci sarà quella dell'artista Fuyuki Yamakawa. La Project Room presenta invece il lavoro di Igort, fumettista di fama internazionale, ma anche illustratore, sceneggiatore, musicista e regista. Realizzata in collaborazione con L'Altro Giappone e GiapponeTVB, la Project Room dal titolo "Il Muschio e la Carne. Anatomia dei sensi nel Giappone di Igort" guiderà il pubblico nell'universo culturale nipponico attraverso le opere illustrate dell'artista. Un ricco programma di attività ispirato alle opere esposte introdurrà adulti e bambini all'arte e alla cultura giapponesi attraverso laboratori per famiglie, visite guidate settimanali gratuite, conferenze e proiezioni. In occasione della mostra, inoltre, Cineteca Milano Arlecchino presenta, a partire dal 16 dicembre, una rassegna di 9 film dedicata alla scena contemporanea giapponese. Il catalogo della mostra, edito da Silvana Editoriale, contiene testi dei due curatori, di Naoko Horiuchi e Sachiko Namba, oltre alle immagini delle opere in mostra e alcune installation view. (Com)