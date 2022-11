Cina: Covid, Pechino rafforza restrizioni anti-epidemiche per viaggiatori in entrata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le persone intenzionate a recarsi a Pechino, in Cina, dovranno sottoporsi a ripetuti test per la diagnosi del Covid-19 nei primi tre giorni del loro soggiorno e attendere l'esito del tampone prima di poter sospendere l'isolamento domiciliare. Lo ha annunciato oggi il portavoce dell'amministrazione municipale, Xu Hejian, precisando che la nuova disposizione entrerà in vigore da domani, 22 novembre. La capitale cinese sta affrontando l'ondata di Covid-19 "più complessa e grave" dallo scoppio della pandemia nel 2020, fa sapere il Centro municipale per il controllo e la prevenzione delle malattie, che nelle prime 15 ore di oggi ha segnalato 316 nuove infezioni a trasmissione locale. Per prevenire un aumento dei contagi su vasta scala, l'amministrazione ha rafforzato le restrizioni in diverse aree urbane della capitale: circa 3,5 milioni di persone a Chaoyang, sede di diverse ambasciate e uffici, sono state invitate a prolungare di un giorno l'isolamento domiciliare, inizialmente previsto solo nelle giornate di sabato e domenica. Le scuole nei distretti di Haidian, Dongcheng e Xicheng hanno inoltre sospeso la didattica in presenza. Le misure di prevenzione e controllo sono state rafforzate anche nel capoluogo della provincia settentrionale dello Hubei, Shijiazhuang, dove verranno condotti test a tappeto in sei distretti da oggi fino al 26 novembre. Un giorno prima dovrebbe invece terminare il "lockdown" di cinque giorni disposto nel distretto di Baiyun, nella metropoli cinese meridionale di Canton. Il distretto di Panyu ha ripreso oggi la didattica in presenza per gli studenti di scuole medie e primarie, mentre sette degli 11 distretti della municipalità continueranno a tenere lezioni da remoto. (segue) (Cip)