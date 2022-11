Milano: dal Comune 135 mila euro di contributi a sostegno dei centri socio ricreativi culturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per sostenere gli enti che animano i quartieri e favoriscono, attraverso i Centri socio ricreativi culturali (Csrc), le politiche di invecchiamento attivo, la Giunta, con una delibera, ha approvato uno stanziamento di 135mila euro in favore delle 29 associazioni di promozione sociale che gestiscono gli altrettanti centri diffusi in città. I Csrc milanesi, ospitati in spazi di proprietà del Comune di Milano, organizzano e propongono agli oltre 11mila soci attività di animazione e intrattenimento, laboratori, iniziative sociali, eventi ludici, corsi, gite e il loro impegno è proseguito regolarmente quest'anno, nonostante le difficoltà legate alla pandemia. Negli ultimi anni è stato intrapreso un percorso di apertura al territorio, con l'obiettivo di allargare la platea dei beneficiari delle iniziative partecipative e aumentare il ventaglio di proposte, anche rivolgendosi a nuovi target, oltre a quello principale degli anziani. Si è puntato inoltre ad aumentare la sinergia e la capacità dei Csrc di fare rete attraverso collaborazioni con altre associazioni di quartiere e con enti del Terzo settore. "I centri socio ricreativi culturali - dichiara l'assessore al Welfare e salute Lamberto Bertolé - rappresentano un importante presidio nei quartieri e svolgono un'attività spesso complementare a quella dell'Amministrazione. Per questo il Comune continua a sostenerli non solo mettendo a disposizione gli spazi, ma anche contribuendo economicamente a finanziare, con questo provvedimento e attraverso altri trasferimenti ai municipi, le iniziative sociali, ludiche e culturali che mettono quotidianamente a disposizione dei milanesi". (Com)