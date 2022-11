India: Congresso potrebbe ricorrere contro liberazione condannati per omicidio Rajiv Gandhi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione in India, potrebbe ricorrere contro la recente sentenza con cui la Corte suprema ha ordinato la liberazione di tutti i condannati per l’omicidio di Rajiv Gandhi, primo ministro dal 1984 al 1989 assassinato nel 1991. L’iniziativa legale dovrebbe essere annunciata questa settimana. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Press Trust of India” (“Pti”) sulla base di fonti interne al partito dei Gandhi. Subito dopo la sentenza il responsabile della comunicazione del Congresso, Jairam Ramesh, aveva pubblicato una nota di commento, definendola “totalmente inaccettabile e completamente sbagliata” e in dissonanza con “lo spirito dell’India su questa questione”. (segue) (Inn)