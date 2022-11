India: Congresso potrebbe ricorrere contro liberazione condannati per omicidio Rajiv Gandhi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema l’11 novembre ha disposto il rilascio di tutti i condannati in considerazione della buona condotta e dei titoli di studio conseguiti dai detenuti durante la lunga reclusione in carcere. La stessa decisione era stata presa il 18 maggio a favore di uno dei sette condannati all’ergastolo, A.G. Perarivalan. Con le stesse motivazioni il beneficio è stato esteso a Nalini Sriharan, Jaykumar, R.P. Ravichandran, Robert Pais, T. Suthenthira Raja alias Santhan e Sriharan alias Murugan. Il collegio giudicante – formato dai giudici Bhushan Ramkrishna Gavai e Bangalore Venkataramiah Nagarathna – ha riconosciuto anche motivi di salute per Pais e Suthenthira Raja. Inoltre, la massima autorità giudiziaria ha osservato che il governo dello Stato del Tamil Nadu nel 2018 ha raccomandato il rilascio di tutti i detenuti, raccomandazione che non è stata presa in considerazione dal governatore statale. (segue) (Inn)