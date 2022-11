India: Congresso potrebbe ricorrere contro liberazione condannati per omicidio Rajiv Gandhi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gandhi fu ucciso il 21 maggio 1991 durante una manifestazione elettorale a Sriperumpudur, vicino Chennai, da un’attentatrice suicida delle Tigri Tamil, Thenmozhi Rajarathinam, conosciuta anche come Kalaivani Rajaratnam, Dhanu o Gayatri. Nell’attentato morirono altre 14 persone e più di 40 rimasero ferite. In primo grado furono inflitte 26 condanne a morte. In via definitiva i condannati, coinvolti in vari modi nella vicenda, furono sette, parte di nazionalità indiana e parte dello Sri Lanka, di cui quattro alla pena capitale e tre all’ergastolo. Le sentenze capitali furono emesse a carico di Perarivalan, Murugan e Nalini Sriharan (marito e moglie) e Suthenthira Raja e successivamente commutate nell’ergastolo. (Inn)