Americhe: brasiliano Ilan Golfajn nuovo presidente della Banca interamericana dello Sviluppo (3)

- Alla contesa partecipavano altri quattro candidati: Cecilia Todesca Bocco, attuale responsabile delle relazioni economiche internazionali nel ministero degli Esteri dell'Argentina; Gerardo Esquivel, vice governatore della Banca centrale del Messico (Banxico); Nicolas Eyzaguirre, ex ministro delle Finanze del Cile nei governi dei presidenti Ricardo Lagos e Michelle Bachlet; Gerard Johnson, ex funzionario della Bid con nazionalità di Trinidad e Tobago. Gli Stati Uniti hanno deciso di non presentare un proprio candidato ricollegandosi alla tradizione secondo cui la presidenza spetta a un latinoamericano. Una tradizione rotta con la candidatura di Claver-Carone, ex consigliere di Donald Trump, avanzata dalla precedente amministrazione della Casa Bianca. (Was)