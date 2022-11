Energia: Pichetto Fratin, in Cdm propongo price cap nazionale 180 euro a megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Presenterò al Cdm una forma di proposta di price cap nazionale che riguarda il sistema delle rinnovabili. Significa mettere un tetto al prezzo dell'energia da fonti rinnovabili, che naturalmente non hanno un onere eccessivo di costo per la produzione. Un tetto in questo caso molto alto, 180 euro al megawatt è la proposta elaborata dal Mase, che scatta e dtermina un prelievo rispetto all'impresa qualora si superi l'importo di 180 euro al megawatt/ora". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine di un evento al Palazzo delle stelline di Milano nell'ambito di Direzione Nord. (Rem)