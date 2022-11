Iran-Iraq: un morto negli attacchi delle forze iraniane nella regione del Kurdistan (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo regionale del Kurdistan ha invitato l'Iran a fermare i suoi attacchi. "La stabilità non può essere raggiunta attraverso la violenza", ha riferito il governo di Erbil in una nota indirizzata a Teheran. "Condanniamo fermamente l'attacco della scorsa notte della Repubblica islamica dell'Iran nella regione del Kurdistan", ha dichiarato il governo regionale del Kurdistan. Nel comunicato stampa, Erbil ha inoltre affermato che la continua violazione della sovranità irachena e del Kurdistan da parte dell'Iran è "ingiustificata e rappresenta una flagrante violazione del diritto internazionale e delle relazioni di buon vicinato". Nella nota il governo regionale del Kurdistan ha invitato il governo federale iracheno, le Nazioni Unite e la comunità internazionale in generale a prendere una posizione chiara contro questi continui attacchi iraniani. (segue) (Res)