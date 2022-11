Iran-Iraq: un morto negli attacchi delle forze iraniane nella regione del Kurdistan (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il governo di Teheran ha affermato che "l'Iran sta cercando di garantire la sua sicurezza”, giustificando gli attacchi condotti nella notte. Parlando nel corso di una conferenza stampa a Teheran, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Nasser Kanaani, ha dichiarato che il governo iracheno e il governo regionale del Kurdistan dovrebbero limitare le attività dei "partiti anti-iraniani” attivi nella regione. L’Iran accusa i movimenti curdi di sostenere le proteste in corso nel Paese dallo scorso 17 settembre a seguito della morte della 22enne curda, Mahsa Amini, dopo il suo arresto a Teheran da parte della polizia morale iraniana. Le proteste sono considerate la più grande ondata di manifestazioni dalla Rivoluzione islamica del 1979. “Il mese scorso si sono tenuti due incontri di sicurezza tra Iran e Iraq a Baghdad e Teheran. La Repubblica islamica ha espresso le sue aspettative alla parte irachena. Armi e attrezzature non dovrebbero essere impiegate da separatisti e terroristi per distruggere la sicurezza e la pace dell'Iran”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano. (Res)