Migranti: rimpatriati 1.694 tunisini a bordo di 62 voli dall'Italia fino ad ottobre

- Un totale di 1.694 tunisini è stato rimpatriato dall'Italia da inizio 2022 ad ottobre a bordo di 62 voli. A renderlo noto è stato l’ex deputato dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp, il parlamento tunisino sciolto dal presidente della Repubblica, Kais Saied), Majdi Karbai. In un post su Facebook, il politico e attivista tunisino ha detto che "il numero di migranti tunisini deportati ad agosto ha raggiunto quota 342, un numero record rispetto agli anni precedenti". L’ex parlamentare ha detto che “la Tunisia è al primo posto per numero di rimpatriati a livello internazionale oltre che arabo. Il numero di rimpatri (dall’Italia, ndr) in Egitto è di 229, ma il numero di immigrati irregolari egiziani sbarcati in Italia fino al 18 novembre, pari a 19.113, ha superato quello dei tunisini, che sono stati 17.295”, aggiunge Karbai. (Res)