Nepal: giorni di attesa per risultati elezioni, affluenza al 61 per cento, un morto in una rissa

- È in corso in Nepal lo scrutinio delle elezioni che si sono tenute ieri per rinnovare la Camera dei rappresentanti, ovvero la camera bassa del parlamento federale, e le assemblee legislative statali. Secondo la Commissione elettorale l’affluenza è stata del 61 per cento, al di sotto del 72 per cento delle amministrative di maggio, su poco meno di 18 milioni di elettori registrati. Il commissario capo, Dinesh Thapaliya, ha detto che ci vorranno circa otto giorni per i risultati definitivi. Durante le operazioni di voto sono state segnalate alcune risse, con l’episodio più grave nel distretto di Bajura, nella municipalità di Triveni, dove una persona è morta e tre sono rimaste ferite. Secondo la stampa nepalese la polizia ha aperto il fuoco e un proiettile ha colpito la vittima, identificata come Sanjeev Aidee, 25 anni. Sono anche stati effettuati degli arresti in varie parti del Paese e il voto è stato interrotto in 15 seggi dei distretti di Surkhet, Nawalparasi Est, Gulmi e Bajura, dove sarà ripetuto tra quattro o cinque giorni. Il Comitato generale di osservazione delle elezioni, comunque, ha parlato di un voto generalmente pacifico con casi di violenza episodici e il primo ministro, Sher Bahadur Deuba, ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito allo svolgimento pacifico delle elezioni. Le operazioni sono state monitorate da 46 organizzazioni, di cui due straniere: la Rete asiatica per le libere elezioni (Anfrel) e la Camera civica della Federazione Russa. Il ministero dell’Interno ha predisposto un piano di sicurezza comprendente l’impiego di circa 300 mila addetti, tra cui 71 mila militari e altrettanti agenti di polizia, 115 mila agenti temporanei, 35 mila agenti della Forza di polizia armata. (segue) (Inn)