Nepal: giorni di attesa per risultati elezioni, affluenza al 61 per cento, un morto in una rissa (2)

- Il premier uscente Deuba, presidente del Congresso nepalese (Nc), alla guida di un governo di coalizione, è favorito secondo le indiscrezioni della stampa: la Commissione elettorale, infatti, ha vietato i sondaggi pre-elettorali e gli exit-poll. Il Partito comunista - Centro maoista (Cpn-mc) di Pushpa Kamal Dahal e il Partito comunista socialista unificato (Cpn-Us) di Madhav Kumar Nepal sono i soci principali della coalizione di “centro-sinistra”, che ha anche il sostegno esterno del Partito socialista del popolo (Pspn) e del Partito socialista democratico (Lspn). L’esecutivo in carica si è insediato nel luglio del 2021, subentrando a quello guidato da Khadga Prasad Sharma Oli, presidente del Partito comunista marxista-leninista unificato (Cpn-Uml), la cui maggioranza aveva perso il sostegno di Dahal e Nepal. L’Uml di Oli e il Centro maoista di Dahal si erano presentati da alleati alle elezioni del 2017, vincendole, e si erano poi fusi nel 2018, ma la fusione non è durata. Le parti, dopo aver governato insieme, sono tornate a dividersi, con tanto di risvolti giudiziari. L’Uml, inoltre, ha subito la scissione di una sua componente, quella guidata da Nepal, che ha poi formato il Partito comunista socialista unificato. Oli, uscito sconfitto in una mozione di fiducia a maggio, aveva chiesto e ottenuto dalla presidente della Repubblica, Bidya Devi Bhandari, lo scioglimento della Camera dei rappresentanti, annullato però dalla Corte suprema. (segue) (Inn)