Nepal: giorni di attesa per risultati elezioni, affluenza al 61 per cento, un morto in una rissa (3)

- Per quanto riguarda la Camera dei rappresentanti, 165 seggi sono assegnati col sistema uninominale e 110 con quello proporzionale. Per quanto riguarda le assemblee statali sono in palio in tutto 550 seggi, di cui 330 assegnati col maggioritario e 110 col proporzionale. Alle elezioni del 2017 i sette Stati della federazione istituita con la riforma costituzionale del 2015 non avevano ancora un nome. Da allora le assemblee statali hanno scelto le denominazioni, con l’eccezione del Pradesh 1. Gli altri sei hanno deciso di chiamarsi Madhes, Bagmati, Gandaki, Lumbini, Karnali e Sudurpashchim. Il panorama politico è molto frammentato: la Commissione elettorale ha ricevuto le richieste di registrazione di 84 partiti, dodici dei quali hanno formato quattro gruppi con altrettanti simboli condivisi. Alle amministrative di maggio il Congresso è risultato in prima posizione in tutti gli Stati, seguito dall’Uml e dal Centro maoista, ma c’è stata anche una significativa affermazione dei candidati indipendenti, la più rilevante nella capitale, Katmandu, dove è diventato sindaco il rapper e ingegnere Balendra Shah detto Balen. (segue) (Inn)