Nepal: giorni di attesa per risultati elezioni, affluenza al 61 per cento, un morto in una rissa (4)

- Alla frammentazione si aggiungono controversie che hanno investito la Corte suprema e la presidenza della Repubblica: il parlamento, per mesi improduttivo, anche a causa dell’ostruzionismo dell’opposizione, è stato sciolto mentre era in corso la procedura di impeachment del giudice capo, Cholendra Shumsher Rana, sospeso da febbraio dopo una mozione parlamentare che lo ha accusato di presunti abusi. Inoltre, la presidente Bhandari, già al centro di contestazioni per lo scioglimento della Camera alla fine del governo Oli, ha rifiutato di promulgare la legge sulla cittadinanza, scontrandosi con l’esecutivo Deuba che l’aveva promossa. Infine, la legislatura si è chiusa senza la riforma della legge istitutiva della Commissione per la verità e la riconciliazione (Trc) e della Commissione d’inchiesta sulle sparizioni forzate (Ciedp), incaricate di far luce sulle violazioni dei diritti umani durante il conflitto civile combattuto dal 1996 al 2006. La riforma era stata sollecitata dalle rappresentanze delle vittime e dalle organizzazioni per i diritti umani, che lamentano l’assenza di progressi nel processo di giustizia di transizione, quell’insieme di misure giudiziarie e non giudiziarie volte ad affrontare l’eredità di una stagione di abusi diffusi. (segue) (Inn)