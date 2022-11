Nepal: giorni di attesa per risultati elezioni, affluenza al 61 per cento, un morto in una rissa (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la situazione economica, la Banca asiatica di sviluppo (Adb), a settembre, ha migliorato la previsione di crescita per l’anno fiscale in corso (iniziato a luglio) dal 3,9 al 5,8 per cento e abbassato quella per il prossimo dal cinque al 4,7 per cento. Il Paese, fortemente dipendente dal turismo e perciò duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, ha ricominciato ad accogliere visitatori, ma i numeri sono ancora molto al di sotto rispetto al 2019. Alla crisi pandemica si è poi aggiunto l’impatto della guerra in Ucraina. A questo proposito, all’Assemblea generale delle Nazioni Unite il Nepal ha votato la condanna della Russia, distinguendosi dalle vicine Cina e India, che si sono astenute. I rapporti con i due grandi Paesi confinanti, che si contendono l’influenza sul Nepal, restano però determinanti. (segue) (Inn)