Difesa: Falcon Strike 2022, gli F-35 dell'Italia si addestrano con Usa e Paesi Bassi

- I caccia di quinta generazione F-35 dell'Aeronautica militare sorvolano i cieli del Gargano nel quadro dell'esercitazione Falcon Strike 2022. L'evento addestrativo, unico nel suo genere, ha una valenza strategica per l'Italia. All'edizione in corso di Falcon Strike partecipano assetti degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi, con oltre 50 diversi velivoli coinvolti e più di mille militari impegnati. Le immagini sono state realizzate in volo da "Agenzia Nova" a bordo del velivolo C-130J dell'Aeronautica militare italiana. (Res)