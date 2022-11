Energia: Pichetto Fratin, forti preoccupazioni per 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le preoccupazioni per le difficoltà sia nel reperire l’energia sia per quanto riguarda i quantitativi forse non per questo inverno, che dovremmo riuscire a superare, ma sicuramente per il 2023, sono forti”. Lo ha detto il ministro all’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine di un evento di Direzione Nord al Palazzo delle Stelline di Milano. Il venir meno delle forniture russe - ha proseguito - vuol dire che durante l’estate dobbiamo costituire le riserve, gli stoccaggi e naturalmente essere pronti per il prossimo inverno. Dall’altra parte c’è la questione prezzo, bisogna vedere che effetto ha il price cap europeo sul prezzo del gas, andremmo a definire in settimana nel Consiglio Europeo dell’energi. (Rem)