- Il Congresso del Pd "appassiona molti commentatori, segno evidente che il nostro partito è tutt’altro che morto, come vorrebbero tanti. Una grafica del 'Corriere della Sera' di oggi mi colloca già nelle 'galassie' dei candidati. Ribadisco: per me prima dei candidati c’è la Costituente". Lo scrive su Twitter la vicepresidente della Camera e deputata del Partito democratico, Anna Ascani. (Rin)