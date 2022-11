Sociale: studio su "stili di guida", automobilisti hanno percezione dei propri comportamenti decisamente indulgente (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mancato rispetto delle norme del codice della strada anche per quanto riguarda l’utilizzo dei dispositivi di ritenuta per bambini: il 41,7 per cento non li utilizza sul lato anteriore della vettura, dato che peggiora se riferito al sedile posteriore dove la percentuale di chi non ne fa uso sale al 48,4 per cento. Infine, il 10,3 per cento dei conducenti usa impropriamente il telefono cellulare e l’11,4 per cento non indossa la cintura di sicurezza, dato che aumenta vertiginosamente per i passeggeri sul sedile posteriore (75,7 per cento). Non va meglio su altri fronti: su oltre 357mila veicoli monitorati, è stato rilevato il superamento del limite di velocità nel 9,6 per cento dei casi; il mancato rispetto della distanza minima di sicurezza nel 77,7 per cento. “Abbiamo chiare indicazioni dalla Capogruppo Fs: il traguardo è lo sfidante obiettivo di ridurre al 2030 del 50 per cento le vittime di incidenti stradali per allineare l’Italia alle performance dei più avanzati paesi europei. Con un altro target all’orizzonte successivo, la Vision Zero entro il 2050” ha dichiarato l’Amministratore delegato di Anas, Aldo Isi. (segue) (Rin)