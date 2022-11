Energia: ministro Esteri ungherese a Sochi, espansione centrale nucleare di Paks è interesse strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’espansione della centrale nucleare ungherese di Paks è nell’interesse nazionale e strategico. Lo ha detto il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto, in visita a Sochi, in Russia, per partecipare ad Atomexpo, forum dell’industria nucleare. “Non è una coincidenza che sia passata una settimana e oggi siamo di nuovo al tavolo delle trattative con Alexej Lichachev (Ad) e la dirigenza di Rosatom. Lunedì scorso a Samarcanda, abbiamo esaminato le azioni necessarie per il breve e il lungo termine, cosicché entro la fine del decennio potremo contare su due nuovi blocchi a Paks", ha scritto il capo della diplomazia magiara in un messaggio su Facebook. (Vap)