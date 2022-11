Difesa: Giappone vicino ad accordo con Regno Unito e Italia per sviluppo caccia di nuova generazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha intrapreso la fase conclusiva di negoziati con Regno Unito e Italia per lo sviluppo e la produzione congiunta di un aereo da combattimento di nuova generazione. Lo scrive il quotidiano "Nikkei", secondo cui Tokyo ha ormai abbandonato l'opzione di una cooperazione con l'industria aerospaziale degli Stati Uniti. La Forza aerea di autodifesa del Giappone intende giungere all'impiego operativo del nuovo velivolo entro il 2035. Lo sviluppo verrà supervisionato da Mitsubishi Heavy Industries, Bae Systems e Leonardo Spa. Secondo il quotidiano, un accordo formale dovrebbe essere raggiunto entro la fine dell'anno: si tratterà del primo partenariato in assoluto tra il Giappone e Paesi europei per lo sviluppo di un aereo da combattimento, che dovrà sostituire il cacciabombardiere Mitsubishi F-2, sviluppato dal Giappone in collaborazione con Lockheed Martin negli anni Novanta. Il ministero della Difesa giapponese aveva inizialmente ipotizzato di tornare a collaborare con il colosso aerospaziale statunitense, produttore del cacciabombardiere di quinta generazione F-35. Il rifiuto di Lockheed di condividere informazioni tecnologiche col Giappone ha però spinto Tokyo a cercare una soluzione alternativa, che garantisca in futuro la possibilità di effettuare la manutenzione, la riparazione e l'aggiornamento dei velivoli a livello nazionale. Il Regno Unito e l'Italia sono già membri del progetto per lo sviluppo del caccia di sesta generazione Tempest, che potrebbe fare da base per la futura piattaforma giapponese. (segue) (Git)