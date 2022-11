Spagna: Madrid, sciopero operatori sanitari per chiedere miglioramenti alle condizioni di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati del settore sanitario di Madrid hanno indetto da oggi uno sciopero che coinvolge un totale di 4.240 medici di famiglia e 720 pediatri di base che lavorano nella regione per denunciare la situazione di "sovraccarico" dei professionisti, chiedendo "un minimo di tempo per paziente". La mobilitazione è stata indetta dopo che l'incontro dello scorso fine settimana tra l'assessorato regionale alla Salute e il comitato dei medici e dei pediatri si è concluso senza un accordo, con le posizioni delle due parti molto distanti. I sindacati, tra le altre questioni, hanno chiesto una riduzione dell'orario dei professionisti per assistere un massimo di 31 pazienti al giorno, consentendo un minimo di 10 minuti a visita. L'Assessorato regionale alla Sanità ha dichiarato all'agenzia di stampa "Europa Press" che, nell'incontro fallito, il governo regionale ha mostrato la sua "mano aperta per continuare con i miglioramenti organizzativi per i professionisti delle cure primarie, progressi che si stanno già sviluppando nel Piano promosso nel 2021 con un budget di 200 milioni di euro. A questo proposito, la regione ha ricordato che per il 2023 la Comunità di Madrid destinerà 2,4 miliardi di euro alle cure primarie, 444 milioni in più rispetto a quest'anno. (Spm)