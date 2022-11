Ambiente: Adr, 150 nuove piante al Leonardo Da Vinci in occasione della giornata dell'albero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una schiera di piante e piccoli alberi sono stati piantati questa mattina all'aereporto Leonardo Da Vinci di Roma da Aeroporti di Roma (Adr) in occasione della giornata nazionale dell'albero. Un modo per valorizzare, insieme al comune di Fiumicino, l'ambiente e il territorio all'insegna della sostenibilità. Un totale di 50 alberi ad alto fusto, e 100 tra arbusti e piante ornamentali, rustiche e locali, sono stati piantumati in tre diverse aree dell'aeroporto: davanti al parcheggio Adr in via Francesco Remotti, nella zona della rotonda cargo city e nell'area perimetrale dell'ex depuratore. Con l'occasione tutte e tre le aree sono state anche bonificate. (segue) (Rer)