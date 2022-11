Ambiente: Adr, 150 nuove piante al Leonardo Da Vinci in occasione della giornata dell'albero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra i 50 presenti, principalmente dipendenti e volontari di Adr, anche il presidente di Adr Claudio De Vincenti e Alberto Valenza, Vice president Human Resources di Adr. "Una giornata bella nella quale piantiamo alberi come il Leccio e arbusti come il Corbezzolo e il Mirto, tipici della Macchia Mediterranea, che vogliono essere anche un'indicazione sull'impegno serio di Adr, insieme al comune di Fiumicino, per la valorizzazione di questo territorio", ha spiegato De Vincenti. "Vogliamo dire 'guardate quello che facciamo qui è un'indicazione di quello che vogliamo fare su tutto il territorio dove abbiamo un ambiente molto importante, la Macchina Mediterranea appunto, ma anche resti archeologici straordinari. Tutto mischiato insieme - ha concluso - molto bello. Vogliamo valorizzarlo e siamo impegnati su questo". (segue) (Rer)