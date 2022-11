Ambiente: Adr, 150 nuove piante al Leonardo Da Vinci in occasione della giornata dell'albero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine della cerimonia di piantumazione a tutte le persone che hanno partecipato volontariamente è stato donato un piccolo ulivo, da portare ognuno nella propria casa come messaggio di cura e attenzione nei confronti dell'ambiente. "L'impegno di Adr è quello di dare sempre di più vita a iniziative di questo tipo - ha proseguito Valenza -. Oltre ad avere un impatto positivo sull'ambiente hanno un impatto positivo sulla cultura delle nostre persone. Oggi avevamo 50 volontari che hanno deciso di aderire in maniera libera, rubando del tempo alla loro vita personale. Questo - ha aggiunto - è fondamentale: creare il connubio tra l'impatto positivo verso l'ambiente, sensibilizzare e creare una cultura verso la natura; iniziative come questa servono per il bene di tutti noi". (Rer)