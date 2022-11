Rdc-Ruanda: vertice Francofonia, premier Lukonde rifiuta foto di gruppo con Kagame

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Repubblica democratica del Congo (Rdc) Jean-Michel Sama Lukonde ha rifiutato di partecipare ad una foto di gruppo accanto al presidente ruandese Paul Kagame al vertice dell'Organizzazione internazionale della Francofonia tenuto sull'isola di Djerba, in Tunisia. Lo riferisce il quotidiano congolese "Politico", contestualizzando la reticenza del premier con l'escalation di violenze in corso nell'est congolese e la crescente ostilità fra Kinshasa e Kigali sulle responsabilità connesse agli attacchi. Il rifiuto del primo ministro congolese e rappresentante del presidente Felix Tshisekedi al vertice, ha spiegato successivamente in una nota la presidenza di Kinshasa, ha inteso esprimere la disapprovazione del governo congolese "contro l'aggressione ruandese sotto la copertura del movimento terroristico dell'M23", il Movimento 23 marzo. "Non potendo comparire accanto a Paul Kagame per mostrare la totale disapprovazione del governo congolese contro l'aggressione ruandese, il primo ministro Sama Lukonde, rappresentante del presidente Félix Tshisekedi, non ha partecipato alla foto di famiglia all'apertura del vertice della Francofonia a Djerba", riferisce la cellula di comunicazione del portavoce del governo. Da tempo infatti il governo dell'Rdc accusa Kigali di sostenere in modo logistico e militare il gruppo di ribelli che attaccano i civili nell'est del Paese. I partecipanti al vertice tenuto a Djerba hanno discusso anche dell'instabilità di alcune aree del Sahel e nella Rdc, e si sono detti pronti ad "aumentare gli sforzi per mediare fra le parti in conflitto". (Tut)