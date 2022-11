Imprese: Terna confermata leader mondiale in sostenibilità nel Glio/Gresb Esg Index

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Terna si conferma ancora una volta leader della sostenibilità a livello globale. La società guidata da Stefano Donnarumma è stata, infatti, inclusa per la terza volta nel Glio/Gresb Esg Index con il rating 'A' (ovvero il massimo livello di valutazione su una scala che parte dal livello più basso 'E'), a fronte di una media globale delle aziende valutate che è risultata pari a 'C'. Il Glio/Gresb Esg Index seleziona le migliori pratiche in campo ambientale, sociale e di governance (Esg) adottate da aziende quotate che gestiscono infrastrutture cruciali dell'energia, dei trasporti e delle reti di telecomunicazioni. Nello specifico, quest'anno Terna ha migliorato il proprio punteggio da 85 a 91 su 100 (la media globale delle società valutate è stata pari a 64), posizionandosi così nella fascia di score più alta dell'indice che include solo altre sei società internazionali. (segue) (Com)