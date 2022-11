Imprese: Terna confermata leader mondiale in sostenibilità nel Glio/Gresb Esg Index (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con questo ulteriore riconoscimento internazionale, la società che gestisce la rete elettrica italiana in alta e altissima tensione rafforza sempre di più la sua presenza ai vertici mondiali della sostenibilità e conferma il proprio ruolo di regista e abilitatore della transizione energetica. La sostenibilità, infatti, è un driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l'attività di Terna: i circa 10 miliardi di euro complessivi di investimenti, che l'azienda ha previsto nell'aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy', sono considerati per loro natura sostenibili per il 99 per cento in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea. Il Glio/Gresb Esg Index, lanciato a gennaio 2021 e unico nel suo genere, ha una particolare influenza sui cosiddetti Sri (Socially Responsible Investors), gli investitori sensibili a tematiche etiche. L'assesment per questo indice si compone di diversi livelli di analisi e valuta la trasparenza nella diffusione di dati relativi alle seguenti aree Esg: governance della sostenibilità, implementazione della sostenibilità, dati sulle prestazioni operative e pratiche di coinvolgimento degli stakeholder. La leadership di Terna nel campo Esg, riconosciuta anche da Cdp (ex Carbon Disclosure Project) è testimoniata, oltre alla conferma nel Glio/Gresb Esg Index, anche dalla presenza della società nei principali indici Esg e nelle più importanti classifiche internazionali, tra i quali: Dow Jones Sustainability Index, Bloomberg Gender Equality Index, Ecpi, Euronext Vigeo Eiris, FTSE4Good, MIB 40 ESG, Msci, S&P Global 1200 Esg e Stoxx Global Esg Leaders. (Com)