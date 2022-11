Regno Unito: Sunak vuole bloccare nomine alla Camera dei Lord decise da Johson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak sta valutando la possibilità di bloccare il piano di uno dei suoi predecessori, Boris Johnson, di favorire l’ascesa di quattro deputati conservatori suoi sostenitori alla Camera dei Lord. Come riferisce il quotidiano “The Times”, Johnson puntava a nominare alla Camera dei Lord gli ex ministri del suo governo, Nadine Dorries, Nigel Adams e Alok Sharma, e Alister Jack, il sottosegretario per la Scozia, sfruttando uno dei privilegi concessi in seguito alla decisione di rassegnare le dimissioni. Tuttavia, alcuni esperti hanno avvertito che la nomina dei quattro deputati conservatori avrebbe implicazioni costituzionali di vasta portata. La scorsa settimana, peraltro, il governo ha confermato la sua opinione secondo cui i parlamentari non possono essere contemporaneamente membri di entrambe le Camere. (Rel)