Francia: a via il processo in appello per il mancato attentato del Thalys nel 2015

- Si apre oggi alla Corte d'assise speciale di Parigi il processo in appello per l'attentato del 2015 su un treno Thalys che percorreva la tratta Amsterdam-Parigi sventato da alcuni passeggeri. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Le Figaro", alla sbarra figura solamente il marocchino Ayoub El Kazzani, condannato all'ergastolo in primo grado. Il 21 agosto del 2015, El Kazzani era salito sul treno armato di un taglierino, un kalashnikov, una pistola e circa 300 munizioni per compiere una attentato di stampo jihadista. A fermarlo alcuni passeggeri, tra cui anche due militari statunitensi che si trovavano in Europa in vacanza. Nel corso del primo processo l'ex attentatore aveva dichiarato di voler commettere un attentato per vendicare le vittime civili dei bombardamenti in Siria. (Frp)