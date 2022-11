Fisco: Cattaneo (FI), meno tasse e meno burocrazia per crescita e competitività Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Creando regole semplici e vantaggiose, che equivale a dire ‘meno tasse e meno burocrazia’, difendiamo il primato dell’individuo rispetto a quello dell’ideologia. È giusto che lo Stato protegga e difenda i fragili e chi vive un momento di necessità, ma la strada per rialzare la testa non può che essere quella dell’iniziativa del privato. Così si favorisce la crescita e la competitività”. Lo dichiara il capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Alessandro Cattaneo, in un’intervista a ‘Il Giornale’. “Il reddito di cittadinanza - prosegue Cattaneo - è l’emblema di una visione dello Stato che noi combattiamo. Condivido l’idea di impegnarci nelle politiche attive sul lavoro, ma bisogna puntare sulla formazione. Vogliamo dare ai giovani gli strumenti per entrare nel mondo del lavoro”, conclude il capogruppo azzurro. (Rin)