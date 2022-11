Ucraina: Zelensky, combattimenti più difficili nella regione di Donetsk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le battaglie più difficili per l'esercito ucraino si stanno svolgendo nella regione di Donetsk, anche se nell'ultima gioranta l'intensità degli attacchi è leggermente diminuita. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio su Telegram. "Le battaglie più difficili si svolgono ancora nella regione di Donetsk. Sebbene gli attacchi in questo giorno siano diminuiti a causa del peggioramento del tempo, il numero di bombardamenti russi rimane, sfortunatamente, estremamente grande", ha osservato Zelensky. Per quanto riguarda la direzione di Luhansk, le forze ucraine continuano l'avanzata. "Al sud manteniamo la difesa, distruggiamo insistentemente il potenziale degli occupanti. Grazie a tutti coloro che detengono posizioni e che aiutano le nostre forze di difesa", ha aggiunto il presidente. (Kiu)