Arabia Saudita: il regno sostiene un nuovo centro sanitario in Giordania

20 luglio 2021

- L’Arabia Saudita ha contribuito con una donazione da 27 milioni di dollari del Fondo di sviluppo saudita alla costruzione di un nuovo centro sanitario gestito dall'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (Unrwa), situato in Giordania. L’obiettivo è prestare assistenza a circa 300 mila rifugiati nel campo profughi di Zarqa. L'ambasciatore dell'Arabia Saudita in Giordania Naif bin Bandar al Sudairy e il commissario generale dell'Unrwa Philippe Lazzarini hanno inaugurato, ieri, il centro sanitario. L’ambasciatore, nel suo discorso, ha messo in luce il perdurante sostegno di Riad ai rifugiati palestinesi. "Vorrei estendere il mio apprezzamento all'Arabia Saudita per il suo storico sostegno all'Unrwa. Questo contributo è indice della solidarietà del regno ai rifugiati palestinesi", ha affermato Lazzarini, aggiungendo: "La costruzione di questo centro sanitario è un investimento fondamentale che servirà migliaia di rifugiati palestinesi che risiedono sia all'interno che all'esterno del campo di Zarqa". (Res)