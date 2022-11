Germania: ministra Difesa Lambrecht, offerti a Polonia Eurofighter e Patriot

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania ha offerto alla Polonia caccia multiruolo Eurofighter e sistemi antimissile Patriot per appoggiarla nella “messa in sicurezza dello spazio aereo” dopo l'incidente di Przewodow. È quanto affermato dalla ministra della Difesa tedesca, Christine Lambrecht, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al quotidiano “Rheinische Post”. Nella tarda serata del 15 novembre, frammenti di un razzo ucraino lanciato contro missili russi sono caduti presso il villaggio di Przewodow, in Polonia, provocando due morti. Sulla vicenda, Lambrecht ha evidenziato come sia “nostra massima responsabilità che la Nato non diventi parte della guerra” tra Russia e Ucraina. L'esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) ha aggiunto: “Dobbiamo sempre restare con la mente fredda”. Secondo Lambrecht, dopo l'incidente di Przewodow, l'Alleanza atlantica deve migliorare la propria difesa aerea. “Ciò è particolarmente vero con riguardo a partner della Nato come Polonia, Slovacchia e Stati baltici, che confinano direttamente con Russia e Ucraina”. Intanto, la Germania sta già appoggiando la Slovacchia con l'invio di Eurofighter e sistemi Patriot. “Intendiamo prorogare la nostra presenza nel Paese fino alla fine del 2023, possibilmente anche oltre”, ha dichiarato la ministra della Difesa tedesca. Sull'incidente di Przewodow, l'esponente dell'esecutivo tedesco ha evidenziato che, in base alle informazioni ricevute da Stati Uniti e Polonia, “molto come suggerisce come non si sia trattato di un missile russo”. Tuttavia, ha infine evidenziato Lambrecht, “anche qualora il missile fosse stato lanciato dall'Ucraina contro un attacco russo, è chiaro: la causa è a Mosca, non a Kiev”. (Geb)