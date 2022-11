Serbia: ministra Energia annuncia aumenti elettricità e gas da primo gennaio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Energia serba, Dubravka Djedovic, ha annunciato ieri che dal primo gennaio 2023 aumenteranno i prezzi di energia elettrica (circa del 10 per cento) e gas (11 per cento) nel Paese balcanico. Lo riporta l'emittente "N1". L'ultimo aumento del prezzo dell'elettricità in Serbia, del 6,5 per cento, era avvenuto il primo settembre, mentre del gas, nel mese di agosto, del 9 per cento. "Il gas in Serbia è attualmente tra i più economici in Europa per l'industria, e il terzo più economico per le famiglie", ha scritto Djedovic sul suo account Instagram. La ministra ha sottolineato che lo Stato continuerà a sovvenzionare il prezzo dell'elettricità e che quindi il prezzo dell'energia elettrica in Serbia sarà tra i più bassi in Europa.(Seb)