Siria: Ong, 30 mila bambini uccisi dall’inizio del conflitto nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ammonta a 30 mila il numero di bambini uccisi in Siria dall’inizio del conflitto civile scoppiato nel 2011. Lo ha riferito l’organizzazione non governativa Rete siriana per i diritti umani, citata dal quotidiano panarabo “Al Arabi al jadid”. Stando a quanto specificato, 22.954 bambini sono stati uccisi per mano delle forze del governo siriano, 2.046 dalle forze russe, 958 per mano dello Stato islamico, 74 da Hayat Tahrir al Sham, mentre 243 bambini risultano essere stati uccisi dalle Forze democratiche siriane. Parallelamente, i gruppi di opposizione sono responsabili della morte di 1.003 bambini. Nel frattempo, "ci sono ancora 5.162 bambini detenuti in carcere o nascosti con la forza dalle forze coinvolte nel conflitto”, ha fatto sapere l’Ong.(Lib)