Libano: patriarca Rai, il capo dello Stato non deve essere “imposto”

- L'elezione del futuro capo dello Stato del Libano non deve essere “imposta”. È quanto evidenziato dal patriarca maronita libanese, cardinale Bechara Rai, in occasione del suo sermone durante la messa domenicale, in un momento in cui il Paese è ancora in attesa dell’elezione di un successore di Michel Aoun, l’ex presidente il cui mandato è terminato il 31 ottobre scorso. Il patriarca ha lanciato un appello ai deputati libanesi, esortandoli a eleggere un nuovo capo dello Stato quanto prima, accusandoli di “perdere tempo, settimana dopo settimana, in una farsa di cui non si ha vergogna”. Nel frattempo, il movimento sciita filoiraniano Hezbollah ha inviato segnali a Gebran Bassil, leader del Movimento patriottico libero (Cpl, partito fondato da Michel Aoun), lasciando intendere che non appoggerà la sua elezione alla presidenza del Paese. Secondo quanto riferisce il portale di informazione “Naharnet”, sebbene Hezbollah voglia preservare la propria alleanza politica con Bassil, il movimento si è detto disposto a facilitare consenso per l’elezione del leader del movimento cristiano Marada, Sleiman Frangieh, suo alleato.(Lib)