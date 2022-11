Somalia: inaugurato nuovo palazzo della presidenza nel Galmudug

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Somalia Hassan Sheikh Mohamud ha inaugurato il nuovo palazzo della presidenza di Dusa Mareb, la capitale dello Stato regionale del Galmudug. "L'attuazione di un tale progetto e gli sforzi per liberare le aree sotto Al Shabaab riflettono la determinazione dello Stato di Galmudug e del suo popolo", ha detto Mohamud citato dal sito di informazione "Shabelle Media". Mohamud ha inaugurato il nuovo edificio insieme al presidente del Galmudug, Ahmed Abdi Kariye Qorqor, elogiando la sua leadership per i continui sforzi della sua amministrazione nel fornire servizi pubblici agli abitanti del Paese. Mohamud ha descritto il nuovo palazzo presidenziale nello Stato del Galmudug come "un passo storico" nella giusta direzione e per migliorare il futuro del popolo. All'inaugurazione hanno partecipato ministri e parlamentari a livello federale e regionale, il vicepresidente del Galmudug e il presidente del parlamento statale, sotto la stretta sorveglianza delle forze di sicurezza. (Res)