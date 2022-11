Iraq: premier Sudani in visita in Giordania, Kuwait e Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’Iraq, Mohammad Shia al Sudani, intraprenderà, a partire da oggi, una serie di visite di Stato all’estero, le prime dall’inizio del suo mandato. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, il premier è atteso in Giordania, Kuwait e infine in Francia. L’obiettivo è discutere di cooperazione tra Baghdad e i tre Paesi, anche per quanto riguarda il contrabbando di denaro e il perseguimento di persone ricercate, ha fatto sapere una fonte governativa.(Res)