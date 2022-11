Cina-Italia: conclusa Settimana della cucina italiana, numerosi eventi nonostante misure anti-Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nelle altre principali città cinesi, tra cui Canton, Shanghai, Chongqing e Chengdu, i ristoranti italiani, in sinergia con i consolati generali italiani, hanno proposto diverse degustazioni e menu speciali ai loro clienti. A Shanghai si è inoltre tenuta la prima tappa della quinta edizione del Vinitaly China Roadshow, organizzato da Veronafiere in collaborazione con Ice Agenzia, che poi è proseguita a Guangzhou e Shenzhen. Sempre a Shanghai Ice e la Scuola internazionale di cucina italiana (Alma) hanno lanciato l'iniziativa Italian Culinary Program, volta a promuovere gli scambi nel settore culinario tra Italia e Cina. A Hong Kong la Settimana si è aperta con l'avvio di una campagna promozionale di prodotti tipici italiani presso la catena di supermercati City Super, e sono state effettuate anche attività seminariali sul cibo insieme alla Società Dante Alighieri e a Slow Food. Ad Haikou si è tenuta l'attività formativa realizzata da Ice e Alma, nonché ha avuto luogo la mostra fotografica "Edo ergo sum", esposizione delle fotografie di Francesco Tonelli. A Chengdu si è tenuta una lezione sul caffè italiano organizzata da Lavazza, mentre il consolato generale ha lanciato la campagna sui social media cinesi "Italian Food Marathon in Southwest of China". (segue) (Com)