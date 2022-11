Cina-Italia: conclusa Settimana della cucina italiana, numerosi eventi nonostante misure anti-Covid (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Canton è infine stata presentata la "Mappa del cibo e del vino: ingredienti della cucina italiana nel Sud della Cina", un progetto a cura dalla Camera di commercio Cina-Italia. L'iniziativa è stata un pieno successo, grazie soprattutto alla sinergia tra tutti gli attori del Sistema Paese presenti in Cina, a partire dall'ambasciata, la rete consolare e gli Istituti italiani di cultura ma anche Ice e Camera di commercio Italiana in Cina. Il vicecapo missione italiano a Pechino, Emanuele di Lorenzo Badia, ha sottolineato "il valore della Settimana della Cucina Italiana nel mondo, appuntamento annuale attraverso il quale l'Italia porta avanti da anni un'azione finalizzata al riconoscimento dei benefici derivanti dalle diete tradizionali, in particolare della Dieta mediterranea, anche attraverso iniziative in ambito multilaterale, tra cui il sistema di etichettatura NutrInform Battery in seno all'Organizzazione mondiale per la sanità". (Com)