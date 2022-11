Mondiali: attesi profitti da 9 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Mondiali di calcio Fifa 2022, che hanno avuto inizio ieri in Qatar, potrebbero generare profitti da 9 miliardi di dollari derivanti soprattutto dal turismo e dalle attività economiche legate all’evento sportivo. Lo riferisce l’emittente “Al Arabiya” citando il comitato organizzatore. La cifra rappresenta l’1 per cento del Prodotto interno lordo dell’emirato, specifica la stessa fonte. Tuttavia, anche le spese sono state ingenti. Si stima che il campionato in corso possa essere tra i più costosi dal 1930, con spese pari a oltre 220 miliardi di dollari.(Res)