Meteo Milano: la situazione di oggi

- Cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, eccetto annuvolamenti più importanti sulle Alpi di confine. Dal pomeriggio rapido aumento delle nubi fino a cielo in prevalenza coperto entro sera. Tra notte e mattino debole nevischio sui settori confinali alpini oltre i 1400 metri. Nel pomeriggio qualche pioggia sulle Prealpi occidentali, ma soprattutto in serata avremo deboli precipitazioni in estensione a tutta la regione. Temperature minime in pianura intorno a 1 °C, massime intorno a 10 °C. (Rem)