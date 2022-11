Moldova: presidente Camera romeno, Chisinau ha bisogno di partito socialdemocratico europeista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova ha bisogno di un partito socialdemocratico europeista. Lo ha detto il presidente della Camera dei Deputati di Bucarest, il leader del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, a Chisinau, in occasione del Congresso straordinario del Partito democratico della Moldova (Pdm). Ciolacu ha sottolineato che i lavori del decimo Congresso straordinario del Partito democratico si svolgeranno sotto l'egida dell'unità socialdemocratica per il consolidamento di una forza politica professionale, in cui contano "meno le dottrine politiche". "La Moldova ha bisogno di socialdemocratici. È un momento in cui contano meno le dottrine di destra o di sinistra, la Moldova ha bisogno di un partito socialdemocratico europeista. Penso che i rumeni debbano saperlo e dobbiamo essere all'altezza delle loro aspettative e sono fermamente convinto che dopo questo congresso, che credo sarà sotto gli auspici dell'unità socialdemocratica, consolideremo tutti una forza politica professionale in Moldova, che nel prossimo periodo avrà molto da dire, sia in Moldova che in Romania, ma anche in Europa", ha affermato Ciolacu. (segue) (Rob)