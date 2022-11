Meteo Milano: le previsioni per domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo in prevalenza coperto nella prima parte del giorno, dal pomeriggio possibili e graduali schiarite a partire da ovest. Precipitazioni probabili diffuse nella notte e al mattino, più intense su Appennino e settori di pianura centro-orientali (media attendibilità). Nel pomeriggio tendenza a graduale attenuazione dei fenomeni con possibile cessazione già dal pomeriggio sui settori occidentali. Temperature minime in aumento, massime stazionarie o in locale diminuzione. (Rem)