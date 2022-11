© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo guasto, ennesima mattinata di inferno e di file chilometriche per i romani. Questa volta a causa di un guasto tecnico alla Metro B. Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia Viva in Senato. "Aggregazioni e riorganizzazione di Atac sono una priorità assoluta. I cittadini di Roma meritano un servizio di trasporto pubblico efficiente, non una lotteria quotidiana", conclude. (Com)